مد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفي سوهاج الجامعى القديم حتى الثانية مساءً

أصدر الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، قرار بمد فترة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى القديم، حتى الساعة الثانية بعد الظهر، دون التقيد بعدد 60 مريضا لكل عيادة خارجية كما كان متبع من قبل، وذلك تخفيفًا على المواطنين وبالأخص القادمين من خارج محافظة سوهاج.

وقال النعمانى، إن هذا القرار يأتى تتفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية حرصًا على راحة المواطنين وتخفيفًا عليهم، من مشقة الانتظار للحصول على كشف بأجر رمزى بالعيادات الخارجية، فتم صدور القرار بمد فترة العمل بها وعدم التقيد باعداد محددة كما كان فى السابق، تيسيرًا على المرضى.

وأضاف الدكتور مجدى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن عدد العيادات الخارجية بالمستشفى القديم يصل إلى 24 عيادة فى مختلف التخصصات، ويتردد عليها أكثر من 2000 مريض يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا ودون التقيد بعدد محدد من المرضي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال، مدير العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى القديم، إنه تم مد العمل بالعيادات، الخارجية حتى الساعة الثانية عصرًا، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت، إضافة إلى استحداث بعض العيادات للوحدات الخاصة بالأقسام، منها العيادات التخصصية للقنوات المرارية والشفة الأرنبية والصدر وعيادة الأمراض الخلقية المخ والحبل الشوكى.