محافظ قنا يتابع انتظام حركة السير بموقف قفط وقوص

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا لمتابعة انتظام حركة السير بموقف قفط وقوص بمنطقة خلف مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد طايع عضو مجلس النواب، وعبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، ومدير إدارة مرور قنا، ورئيس مباحث المرور، وشاذلى البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد فيصل، مدير إدارة مواقف قنا، ومحمد مبارك، مدير مواقف قفط، وبكرى حسن نقيب السائقين، ومحمد حسن مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن محافظ قنا وجه بتوفير سيارتين سرفيس لنقل الركاب من مجمع مواقف قنا مرورا بميدان الساعة والمحطة، ثم مرورا بموقف الضبعة حتى جامعة جنوب الوادى، فضلا عن توفير عدد 5 سيارات سرفيس جارى ترخيصهم للعمل على ذات الخط لضمان انتظام حركة ركوب المواطنين ومنع التكدس والازدحام.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم توفير خدمات أمنية على مدار اليوم، وتواجد مسؤولى إدارة المواقف للتعامل مع أى شكوى من قِبل الركاب على مدار الساعة، مع مراجعة كشافات الإنارة فى الطريق المؤدى للموقف، لتوفير أقصى درجات الراحة والآمان للسائقين والركاب.