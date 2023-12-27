محافظ بنى سويف يشهد اجتماع مجلس الجامعة ويؤكد استمرار التعاون بجميع المجالات

شهد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم،اجتماع مجلس جامعة بنى سويف "228"، الذى عُقدت جلسته اليوم، بحضور الدكتور منصور حسين رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس.

وفى بداية الاجتماع، تقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2024 وأعياد الميلاد المجيد لدى الأخوة المسيحيين، متمنيًا أن يكون عام خير وسعادة على كل المصريين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أكد المحافظ استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، خاصة المستوى العلمى والمهنى المميز الذى حققته الجامعة فى ميدان البحث العلمى، وذلك من خلال قيادة تمتلك رؤية طموحة ولديها كوادر علمية وبحثية لقامات ونخبة من الباحثين الواعدين، الأمر الذى يمثل ميزة نسبية وموردا متميزا تمتلكه المحافظة لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات، لاسيما أن الجامعة تمثل بيت الخبرة ومركز المشورة العلمية والبحثية.