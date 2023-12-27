محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجارى تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وصلاح سالم المستشار القانونى، وشيرين شوقى أمين عام جامعة بنها، ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وبدأ المحافظ، الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، ومقدما الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والشرطة على ما بذلوه من جهد فى إخراج الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المشرف، مما كان له الأثر فى نسب الإقبال من المواطنين وحصول المحافظة على مركز متقدم فى التصويت.

وتابع المحافظ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التى تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أى مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، ورفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين أيام الاحتفال بالأعياد، وتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديرى الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أى مشاكل طارئة.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الخصوص بضرورة التنسيق مع مدير الإسعاف بالقليوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل نقطة الإسعاف لخدمة أهالى مدينة الخصوص، وتوجيه مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والتأكيد على توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة (الأرز، والزيت، والسكر... ألخ) والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع (منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة.... ألخ).

كما وجه المحافظ، بسرعة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمتابعة وتواجد النوبتجيات خلال أعياد الميلاد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، ومتابعة إجراءات توافر الأدوية والأمصال الخاصة بمرض الإنفلونزا.