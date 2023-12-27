محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف مقطورات كسح المياه للتأكد من جاهزيتها

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء، اصطفاف الجرارات ومقطورات كسح مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها والوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات، وتشمل المعدات المشاركة اليوم في الاصطفاف ( جرارات ومقطورات كسح مياه ولودار وزواحف وسيارات قلاب ومكنسيات )، جاء ذلك بحضور خالد جلال مدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء

وأوضح " مختار " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغت 1171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات وهما كالتالي ( 37 سيارة قلاب نصف طن - 222 سيارة حمولة 5 أطنان قلاب - 71سيارة حمولة 10 أطنان قلاب- 36سيارة حمولة 20 طنا - 49 مكبس سعة ٢٠م٣ - ١٦م٣ - ٦م٣ - 51 سيارة كسح وشفط المياه سعة ١٠م٣ - ٤م٣ - 30 سيارة كهرباء ارتفاع 12 م و 14م - 141 لودر مفصلي وزاحف - 3 جريدر - عدد 2 ونش تيلسكوبي حمولة 40 طن و 20 طن - 2 حفار دقاق 30 طنا و 14 طنا - 17 مكنسة - 362 جرار بمقطورة - 148 مقطورة كسح وشفط المياة سعة 4م3 ) .

وأشار" المحافظ " إلى أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

كما أشار "مختار" إلي أنه تم صيانة 514 معدة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية لتصبح كافة معدات المحافظة علي اعلي قدرة من الكفاءة والجاهزية لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع .

وأكد " المحافظ " علي أن الدقهلية علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات.

وقال "مختار" ما نشاهده اليوم وما شاهدنه من قبل من اصطفاف للمعدات الهندسية بالمحافظة هو إنجاز وفخر لنا جميعاً وثمرة جهد وعمل متواصل لجميع اعضاء الجهاز التنفيذي والعاملين بالوحدات المحلية من رؤساء مراكز ونواب ومديري الحملات الميكانيكية وسائقي المعدات الهندسية.

ووجه " المحافظ " خالص شكره وتقديره لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومديري الحملات الميكانيكية والسائقين علي هذا المظهر المشرف والاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمات أو كوارث ومواصلة العمل ليل نهار وصيانة كافة المعدات الهندسية من أجل أن تكون الدقهلية علي أتم استعداد واعلي جاهزية .