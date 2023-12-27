محافظ الإسكندرية يلتقى وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد على دور الصحافة

من جانبه، وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوة لمحافظ الإسكندرية للاجتماع مع أعضاء نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لبحث العديد من الملفات والقضايا المجتمعية فضلًا عن الملفات المتعلقة بالجماعة الصحفية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم الى الصحفيين وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي في المجتمع وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.