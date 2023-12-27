اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يلتقى وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد على دور الصحافة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 08:23 م
محافظ الإسكندرية يلتقى وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد على دور الصحافة جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وكيل المجلس، وشيرين العقاد عضو النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي في أقرب وقت، فضلًا عن عدد من الملفات والقضايا الأخرى.
 
 
من جانبه، وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوة لمحافظ الإسكندرية للاجتماع مع أعضاء نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لبحث العديد من الملفات والقضايا المجتمعية فضلًا عن الملفات المتعلقة بالجماعة الصحفية.
 
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم الى الصحفيين وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي في المجتمع وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 







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