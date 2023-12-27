محافظ أسوان يفتتح ورشة العمل التنسيقية لاستعراض المزايا والخدمات لذوى الهمم

أسوان- صلاح المسن

استكمالاً للجهود المتواصلة لتقديم كافة أوجه الرعاية لذوى الهمم فى ظل الإهتمام الغير مسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لهذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل التنسيقية لمراجعة وحصر الخدمات المقدمة لذوى الهمم،وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ما حققته المحافظة من إنجازات ونجاحات متتالية فى مجال التحول الرقمى من خلال إعداد الكتيبات المتنوعة والمتعددة فى القطاعات الإستثمارية والإقتصادية والهوية البصرية وغيرها بشكل حضارى وجمالى.

فقد كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإعداد كتيب لأبنائنا من ذوى الهمم على نفس هذا النموذج المتميز ، وإخراجه بأسلوب راقى ، ليتم تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، موجهاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والمجتمعية لتوحيد الرؤى والأفكار والمقترحات، وتجميع ما تم تقديمه من خدمات وأنشطة تتعلق بالأشخاص من ذوى الهمم ليتم توثيقها فى الكتيب الذى سيحمل عنوان مقترح " أبطال الحكاية " ، على أن يكون مدعم بالصور لأبراز الجهود والإنجازات التى تقدم لصالحهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وليتوازى ذلك مع إعداد أكثر من تصميم وجرافيك للكتيب ليتم إختيار الأفضل والأرقى منهم، والوصول للهدف الأسمى الذى نسعى إليه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناىنا من أصحاب القدرات الخاصة.

وكلف أشرف عطية بضرورة الإستثمار الأمثل لمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة من خلال إنشاء تطبيق يحمل الخدمات العديدة المخصصة لصالح ذوى الهمم ، ويتم رفع أى مشاكل خاصة بهم لسرعة التفاعل الإيجابى معها ، ووضع الحلول الجذرية لها.

لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع حرص المحافظة لتقديم الدعم بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم ، كما تم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم، فضلاً عن الخدمات العديدة التى يتم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم.

وأشار المحافظ بأن ذلك يتكامل مع تخصيص جناح كامل فى أعمال التطوير بمسجد الطابية لتشجيع وتحفيز أصحاب المواهب لمزيد من الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية ، بالإضافة إلى تخصيص مكان داخل مكتبة مصر العامة لذوى الهمم للإستفادة من التنوع الفريد الذى ستحظى به المكتبة فى الخدمات التكنولوجية والرقمية وغيرها، مؤكداً على أننا يجب أن نتباهى ونفتخر بأبنائنا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة بأسوان لما يحققوا من بطولات ومراكز متقدمة فى المسابقات المحلية والدولية التى يشاركوا بها ، وهذا يدفعنا بأن نصقل مهارات من يمتلكون منهم مواهب خاصة وفذة لتأهليهم للمنافسة فى موسوعة جينيس العالمية لأنهم يستحقون ذلك.

هذا وتستعد محافظة أسوان لإستضافة بطولة الجمهورية لمدارس التربية الخاصة والدمج فى الأنشطة الرياضية والفنية والمسرحية والعزف والغناء لجميع الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية، وكذا إستقبال قطار الشباب لذوى الهمم ضمن مشروع" أعرف بلدك " وتنظيم برنامج ترفيهى لهم بواسطة مديرية الشباب والرياضة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية.