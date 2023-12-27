محافظة الإسكندرية تعلن تنظيم مزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

جلسة يوم الخميس 2023/12/28

•عملية استغلال أماكن لوضع عدد (2) تى بول بشارع قناة السويس بنطاق حى وسط لاستغلالها إعلانيًا. (مزايدة عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأحد 2023/12/31

- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى الجمرك. (مناقصة عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 70 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الإثنين 2023/1/8

عملية الصيانة السنوية شاملة قطع الغيار لبيارة الصرف الصحى ولوحة الكهرباء الخاصة بها بجراچ الديوان العام. (مناقصة عامة).

- قيمة التأمين المؤقت 1050 جنيها.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية- (تليفون وفاكس/ 034234140).

ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، يسدد التأمين النهائى لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:- بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة استغلال الثلاث سنوات - بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة التعاقد لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

وآخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.