اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:27 م
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مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى لعام 2023

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:05 م
مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى لعام 2023 مجلس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، عن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023 وجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024.
 
و وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة على ترشيحات جامعة الإسكندرية لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023 وذلك على النحو التالى : 
 
• ترشيح دكتور عصمت محمد حسين حجازى الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل ( فى مجال العلوم ) . 
• ترشيح الدكتورة منال فوزى عبد الوهاب الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية ( فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية ) . 

و بالنسبة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024:

• ترشيح الدكتور محمد شاكر عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين ( فى مجال الفنون ) . 
• وترشيح الدكتور سعيد سعد محمد بدر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية ( فى مجال الفنون ) . 
• وترشيح الدكتورة منى عبد الغنى حجاج الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية ( فى مجال العلوم الاجتماعية ) 
• وترشيح الدكتورة هوايدة محمد عبد الفتاح السباعى الأستاذ ورئس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق ( فى مجال الفنون) . 
• وترشيح الدكتورة فتحية فتحى عبده السلامى الأستاذ المساعد بكلية الآداب لجائزة الدولة للتفوق ( فى مجال العلوم الاجتماعية ).






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