مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى لعام 2023

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية ، عن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023 وجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024.

و وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة على ترشيحات جامعة الإسكندرية لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023 وذلك على النحو التالى :

• ترشيح دكتور عصمت محمد حسين حجازى الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل ( فى مجال العلوم ) .

• ترشيح الدكتورة منال فوزى عبد الوهاب الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية ( فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية ) .



و بالنسبة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024: • ترشيح الدكتور محمد شاكر عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين ( فى مجال الفنون ) .

• وترشيح الدكتور سعيد سعد محمد بدر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية ( فى مجال الفنون ) .

• وترشيح الدكتورة منى عبد الغنى حجاج الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية ( فى مجال العلوم الاجتماعية )

• وترشيح الدكتورة هوايدة محمد عبد الفتاح السباعى الأستاذ ورئس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق ( فى مجال الفنون) .

• وترشيح الدكتورة فتحية فتحى عبده السلامى الأستاذ المساعد بكلية الآداب لجائزة الدولة للتفوق ( فى مجال العلوم الاجتماعية ).