اليوم السابع
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متحدث الوزراء: تم ضخ 245 طنا من السكر ومتابعة يومية لتوافر السلع بالأسواق

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:22 م
متحدث الوزراء: تم ضخ 245 طنا من السكر ومتابعة يومية لتوافر السلع بالأسواق مداخلة المستشار محمد الحمصاني
ماجد تمراز

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أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ملف ضبط أسعار السلع أمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء ومحل متابعة يومية مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضى استعراض وزير التموين العديد من الإجراءات التى قامت بها الوزارة لضبط الأسعار وزيادة المتاح من السلع الاساسية.

 

وأشار محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إلى أنه تم ضخ 245 طنا من السكر مع متابعة وزارة التموين والحكومة بشكل عام للأسواق، مفيدا بأن هناك توقعات بانخفاض فى سعر السكر الفترة المقبلة مع دخول موسم حصاد قصب السكر.

 

وتابع: "الأمر محل متابعة يومية وكافة أجهزة الدولة ومجلس الوزراء يتابع الأسواق بصورة مستمرة وفى أفكار ومبادرات يتم النظر فيها للمزيد من ضبط الأسعار وإتاحة السلع وسيتم اعلان ى قرارات أو مبادرات خلال الفترة المقبلة فور صدورها"، مؤكدا متابعتهم الأمر بصورة يومية وأولوية قسوة لدى رئيس الوزراء. 







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