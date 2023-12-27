جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، بالجزائر العاصمة، لمسؤولي شركات صينية في إطار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات.

وبحسب وزارة الطاقة الجزائرية، فقد بحث الطرفان علاقات التعاون الحالية، وكذلك فرص التعاون والاستثمار مستقبلا.

وأضافت الوزارة أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى مجال الصناعة التحويلية وإنتاج المواد المصنعة ونصف المصنعة من الحديد والصلب، وبحث فرص التعاون والاستثمار في مجال استغلال الحديد الخام المستخرج من منجم غارا جبيلات.