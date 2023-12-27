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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، محمد عرقاب، استعداد بلاده لتطوير وتعميق التعاون مع الشركات الصينية فى المجال المنجمى والمعدنى، على غرار مشروع منجم "غارا جبيلات" (يقع في أقصى جنوب غرب الجزائر ويعد أحد أكبر مناجم الحديد في العالم)، واستغلاله من خلال دعم إنجاز مشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية في المستقبل القريب، لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية وتصدير الفائض.