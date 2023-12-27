لقاءات توعوية لضباط الشرطة فى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان (صور)

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان عدة لقاءات توعوية وثقافية للضباط المتدربين بالمعاهد التدريبية بكلية التدريب والتنمية وطلبة كلية الشرطة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار الاهتمام بتعزيز الوعى حول مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان لدى كافة العاملين بوزارة الداخلية.

تناولت اللقاءات التى تمت بمعرفة خبراء وأكاديميون فى مجال حقوق الإنسان، نبذة تاريخية عن اليوم العالمى لحقوق الإنسان وما مثله من نقطة تحول فى تاريخ البشرية بوصفه أول إتفاق دولى يحدد الحريات والحقوق ، وكذا الرؤى التى تم من خلالها صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .

كما تضمنت اللقاءات التعريف بمبادئ حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والقانون الوضعى وضماناته، وأهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف العاملين بالوزارة ، ودور أجهزة إنفاذ القانون فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وفق الدستور والقانون ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان فى توعية المواطنين بحقوقهم لدى التعامل مع الأجهزة الأمنية وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

و تم إستعراض موضوعات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية التى يجب أن يتحلى بها رجال الشرطة فى ممارسة وأجباتهم اليومية ، وخلال تلك اللقاءات تم فتح المجال للتفاعل وطرح الأسئلة ، مما ساهم فى إثراء النقاش وتعزيز التفاعل الفعّال .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان من خلال تطوير وتنمية القدرات والمهارات للضباط وطلبة كلية الشرطة فى مجال حقوق الإنسان .