كيف تجعل رحلاتك صديقة للبيئة فى الخروج للطبيعة؟.. 6 نصائح

كتبت منال العيسوى

الجميع الآن مشغول بالامتحانات والمذاكرة، وبعدها سيستعد الشباب والأسر لإجازة نصف العام، والبعض الآخر يتوجه للرحلات اليومية والتى غالبا تكون المحميات الطبيعية، قبلة هذه الرحلات، فإن كنت من هؤلاء عشاق الرحلات عليك أن تجعل رحلتك رحلات صديقة للبيئة، حتى تستمتع بالطبيعة ولا تضرها.

1-عليك أن تبحث عن الشركات السياحية التى تضع شعار السياحة الخضراء، لأنها ستوفر لك برنامج سياحى بيئى مميز.

2- يمكنك أيضا أن تسأل عن الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة الحاصلة على العلامة الخضراء.

3- خلال السفر استخدم وسائل النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

4- ابحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير خلال رحلتك لتقليل المخلفات الناجمة عنك.

5- جمع مخلفاتك إن وجدت فى كيس وتجنب إلقاؤها بالمناطق التى تزورها إن كانت الشواطئ أو محميات طبيعية.

6- حاول بقدر الإمكان ترشيد استهلاكك للمياه والكهرباء خلال رحلتك.