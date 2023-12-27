اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تجعل رحلاتك صديقة للبيئة فى الخروج للطبيعة؟.. 6 نصائح

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:00 ص
كيف تجعل رحلاتك صديقة للبيئة فى الخروج للطبيعة؟.. 6 نصائح التغير المناخي - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الجميع الآن مشغول بالامتحانات والمذاكرة، وبعدها سيستعد الشباب والأسر لإجازة نصف العام، والبعض الآخر يتوجه للرحلات اليومية والتى غالبا تكون المحميات الطبيعية، قبلة هذه الرحلات، فإن كنت من هؤلاء عشاق الرحلات عليك أن تجعل رحلتك رحلات صديقة للبيئة، حتى تستمتع بالطبيعة ولا تضرها.
 
1-عليك أن تبحث عن الشركات السياحية التى تضع شعار السياحة الخضراء، لأنها ستوفر لك برنامج سياحى بيئى مميز.
 
2- يمكنك أيضا أن تسأل عن الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة الحاصلة على العلامة  الخضراء.
 
3- خلال السفر استخدم وسائل النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
 
4- ابحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير خلال رحلتك لتقليل المخلفات الناجمة عنك.
 
5- جمع مخلفاتك إن وجدت فى كيس وتجنب إلقاؤها بالمناطق التى تزورها إن كانت الشواطئ أو محميات طبيعية.
 
6- حاول بقدر الإمكان ترشيد استهلاكك للمياه والكهرباء خلال رحلتك.






البيئة

المحميات

النصائح البيئية

‏العلامة الخضراء

صديقة للبيئة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة