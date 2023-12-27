كوريا الجنوبية توقع عقد شراء 20 طائرة طراز "إف-35 أيه" من أمريكا

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أعلنت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي (DAPA) في كوريا الجنوبية ،اليوم /الأربعاء/، أنها وقعت عقدا مع الإدارة الأمريكية لشراء 20 طائرة إضافية من طراز إف-35 أيه (F-35A) في إطار المشروع الثاني للطائرات المقاتلة من الجيل القادم وسط جهود لتعزيز قدرات الرد على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.



وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنها أدخلت 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 أيه في الخدمة اعتبارا من عام 2019 حتى العام الماضي ضمن المشروع الأول للطائرات المقاتلة من الجيل القادم، لكن القوات الجوية قررت إيقاف إحداها من الخدمة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قامت بهبوط اضطراري على المدرج وتعرضت لأضرار جسيمة بسبب اصطدامها بطائر نسر في يناير العام الماضي.



وأشارت إلى أن عدد طائرات إف-35 أيه التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية سيرتفع إلى 59 وحدة عند نشر 20 طائرة إضافية اعتبارا من عام 2027.