طقس الدقهلية اليوم.. لطيف معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. صور

تسود حالة من الطقس المعتدل على مدن محافظة الدقهلية، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمى 23 والصغرى 15، كما سجلت نسبة الرطوبة 66%، ونسبة الامطار 0%، إضافة لسرعة الرياح 19 كم /ساعة

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، الدقهلية العظمى 23 والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.



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