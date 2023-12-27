اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 6370 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية بالإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:58 م
ضبط 6370 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية بالإسماعيلية.. صور جانب من المضبوطات
‏‎الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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‏نفذت إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المرافق حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وتقديم منتج آمن للمستهلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.
 
‏وأسفرت الحملة عن ضبط 6370 علبة سجائر مصري وأجنبي مجهولين المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 
جانب من المضبوطات (1)
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات (2)
جانب من المضبوطات 

جانب من المضبوطات (3)
جانب من المضبوطات 

 







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