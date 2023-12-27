ضبط 198 قطعة سلاح و321 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (321) قضية مخدرات ،و (198) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83868) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لهم معلومات جنائية).