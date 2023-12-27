اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:15 م
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ضبط 198 قطعة سلاح و321 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:58 م
ضبط 198 قطعة سلاح و321 قضية مخدرات خلال 24 ساعة مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (321) قضية مخدرات ،و (198) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83868) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لهم معلومات جنائية).






اسلحة نارية

قضايا مخدرات

حملات امنية

اجهزة وزارة الداخلية




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