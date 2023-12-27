ضبط طرفى مشاجرة بسوهاج باستخدام الأسلحة النارية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" 3 مزارعين وإحدى السيدات إثنين منهم مصابان بطلقات نارية وآخر مصاب بجروح متفرقة بالجسم – "طرف ثان" 3 مزارعين أحدهم مصاب بطلق نارى وآخران مصابا بجروح متفرقة بالجسم) لخلافات الجيرة حيث تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالعصى وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات).