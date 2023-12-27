اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط المتهم بدهس مواطن عمدا بسيارته والتسبب فى وفاته

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:55 م
ضبط المتهم بدهس مواطن عمدا بسيارته والتسبب فى وفاته سيارة نقل - ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشادة بين شخصين بدائرة المركز وقيام أحدهما بالاصطدام بالآخر بسيارته ووفاته.
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين (مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى "سائق نقل") لقيام الثانى بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثانى باستقلال سيارته والاصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.






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