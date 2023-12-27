ضبط أسطوانات غاز مدعمة داخل مصنع طوب بكوم حمادة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، حملات مكبرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع المختلفة، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع طوب بمركز كوم حمادة لقيامه بتجميع عدد 68 أسطوانة غاز كبيرة مدعمه زنة 25 كيلو لإستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها ،و تم مصادرة المضبوطات و تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

وشددت على التأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس وردع المخالفين.