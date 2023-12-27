صور.. فعاليات برنامج (نتشارك) فى نسخته الثانية المبادرات المجتمعية بمدن جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تنفيذ فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة جنوب سيناء، داخل 8 مراكز شباب وهم ( راس سدر؛ ابوزنيمه؛ وادي فيران ؛ الصيادين ؛ شرم الشيخ ؛ دهب ؛ وادي الطور ؛ الساحل )، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء

ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13- 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.

وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "

ويقوم بتنفيذ البرنامج بقنا، مدربين ومنسقين ( إداري ، فني ،اعلامي ) وهم : "محمد شوشه ، اسامه عبدالبديع ، فواد محمد ،نورهان سعيد ، هبه الضبع ، احمد قنديل، محمد العزبي".

وقال أسامة عبدالبديع، المنسق الإعلامي للبرنامج بالمحافظة، إن البرنامج يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية ، وان استدامة المبادرات المطروحة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها منها: " الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف"، وان شعارهم في كل محطة تدريبية هو «إنطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"».

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة هي (شمال سيناء؛ جنوب سيناء؛ أسوان؛ أسيوط؛ القاهرة؛ الاسكندرية؛ الوادي الجديد؛ سوهاج؛ قنا ؛ مطروح؛ كفر الشيخ؛ دمياط؛ الجيزة؛ القليوبية؛ البحر الأحمر) .