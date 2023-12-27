شاهد أجمل 9 صور ترصد سحر غروب الشمس أمام معبد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصدت عدسة "اليوم السابع" سحر المشهد وقت غروب الشمس بجانب معبد الأقصر أقدم دور العبادة بوسط مدينة الأقصر، حيث ظهرت أشعة الغروب بالأضواء الحمراء لترسم مشهد جمالى بديع وقت الغروب أمام المعبد وكورنيش النيل شرق المحافظة.

ورصد "اليوم السابع" المشهد للغروب فى سماء الأقصر بجوار معبد الأقصر، حيث أطلق المصريون القدماء على معبد الأقصر اسم "ايبت رسيت" أى "الحرم الجنوبى" بسبب موقعه داخل طيبة القديمة "الأقصر حاليًا"، يقع المعبد على بعد ثلاثة كيلو مترات إلى الجنوب من معبد الكرنك، ويرجع أقدم دليل على هذا المعبد إلى الأسرة الثامنة عشرة "نحو 1550 - 1295 قبل الميلاد"، ولم يكن معبد الأقصر مثل معظم المعابد المصرية القديمة الأخرى على محور شرق-غرب، لكنه موجه نحو الكرنك، هذا لأن معبد الأقصر كان المكان الرئيسى لأحد أهم الاحتفالات الدينية المصرية القديمة حين كان يتم نقل تماثيل كل من المعبودات آمون وزوجته موت وابنهم رب القمر خونسو من معابدهم فى الكرنك فى موكب كبير إلى معبد الأقصر حتى يتمكنوا من زيارة الرب المقيم هناك أمون إم أوبت وهو الاحتفال المعروف باسم عيد الأوبت.

ولم يٌبن معبد الأقصر على يد ملك واحد، فقد كان أقدم بناء به عبارة عن مقصورة ترجع لعهد الملكة حتشبسوت "1473-1458 ق.م"، فى حين بنى قلب المعبد فى عهد أمنحتب الثالث "1390-2353 ق.م"، وتضم إحدى الحجرات الداخلية على مجموعة من المناظر والمعروفة باسم مناظر الولادة الإلهية، حيث تقص علينا قصة نسب الملكة للرب آمون نفسه، ويتقدم قلب المعبد صالة أعمدة أمامها ساحة محاطة بأعمدة، كما قام أمنحتب الثالث أيضًا بممر الأساطين والذى يتكون من صفين كل يضم كل منهما سبعة أساطين، وقد تزينت بمناظر لعيد الأوبت والتى اكتملت فى عهد كل من الملكين توت عنخ آمون "1336-1237 ق.م" وحور محب "1323-1295 ق.م"، أما رمسيس الثانى "1279- 1213 ق.م" فقد أقام العديد من الإضافات إلى المعبد، فأمام ممر الأساطين قام ببناء صالة أعمدة وصرح كبير يتكون من جناحين يمثلان مدخل المعبد، بالإضافة إلى مجموعة من التماثيل الضخمة.



9-صور-ترصد-سحر-الغروب-للشمس-من-أمام-معبد-الأقصر



الأشعة-الحمراء-لحظة-غروب-الشمس



الأضواء-الحمراء-فى-السماء-وقت-الغروب



السحر-وقت-غروب-الشمس-بالأقصر



جانب-من-سحر-الغروب-للشمس-من-أمام-معبد-الأقصر



سحر-الغروب-للشمس-من-أمام-معبد-الأقصر



سحر-الغروب-للشمس-من-أمام-معبد-الأقصر-الأقدم



غروب-الشمس-من-قلب-معبد-الأقصر