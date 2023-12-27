سيناتور جمهورى يطالب بايدن بتغيير سياسته بشأن إيران بعد انتهاء حرب غزة

كتبت : نهال أبو السعود

قال السيناتور الأمريكى مايك والتز (جمهورى من فلوريدا)، إن إدارة بايدن يجب أن "تعكس مسارها" بشأن السياسة الامريكية بشأن إيران لمساعدة إسرائيل بعد انتهاء حربها مع حماس الفلسطينية، وفقا لصحيفة ذا هيل.

خلال مقابلة تلفزيونية قال والتز، إن إسرائيل ستقوم بقص العشب فى غزة سوف ينمو مرة أخرى - فى إشارة إلى القضاء على حماس، وسيعود الإرهاب طالما أن إيران مليئة بالأموال"، مضيفا أن أكبر شيء يمكن أن تفعله الإدارة لمساعدة إسرائيل هو التراجع عن سياستها تجاه إيران والعودة إلى أقصى قدر من الضغط وتجفيف خزائنها التى تغذى الإرهاب فى جميع أنحاء المنطقة.

وبحسب التقرير، أظهرت إيران دعمها لحماس وسط حربها مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وقامت بتمويل المنظمة منذ فترة طويلة وتزايدت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا فى الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة.

أدت غارة إسرائيلية فى سوريا إلى مقتل ضابط إيرانى كبى، مما دفع إيران إلى التعهد بالرد على الغارة وقال وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان فى منشور على موقع X، إن تل أبيب تنتظر عدًا تنازليًا صعبًا.

وبعد إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية فى هجوم على قاعدة أربيل الجوية من قبل ميليشيا مدعومة من إيران فى يوم عيد الميلاد، أمر الرئيس بايدن بشن ضربات على مواقع فى العراق، وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "تم إطلاع الرئيس بايدن على الفور على الهجوم هذا الصباح، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عنه. وتم تقديم هذه الخيارات بعد ذلك إلى الرئيس خلال مكالمة بعد ظهر اليوم مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس”.

وتابع البيان: "خلال تلك المكالمة، وجه الرئيس ضربات ضد ثلاثة مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها، وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار".