سفيرة تعليم قنا باليابان.. "مارولا" الأولى على العالم 3 مرات ببرمجة الروبوت

قنا - صابر سعيد

للعام الثانى على التوالى تستطيع الطالبة التى تدرس فى المرحلة الإعدادية أن تنافس الكبار فى عالم برمجة الروبوت، حصدت الطالبة مارولا أمير نادر مركزها الأول على مستوى العالم العام الماضى فى مسابقة دولية، لتثبت أن مصر تمتلك شريحة كبيرة من المبدعين فى كافة المجالات حتى الصعبة والمعقدة منها، وتحظى باهتمام التعليم فى قنا ومعلميها الذين وفروا لها مناخًا مناسبًا بجانب الداعم الأول لها من أسرتها والدتها ووالدها الذين يشجعوها على ذلك وينمون موهبتها، مع توفير ما يلزم للطالبة وذلك بالتوازى مع دراستها التى تتفوق فيها أيضًا فى كل عام وتحلم أن تحقق ما تريد.



بعيون تترقب إلى غد أفضل وبطموح الكبار تتحدث الطالبة عن مشاركتها الأولى فى ذلك المجال وكيف كانت بدايتها منذ الصف الثالث الابتدائى والمشاركة فى مسابقة عن البرمجة بعد الاطلاع على العديد من المواد العلمية المخصصة لذلك وكانت تتسم بالبساطة عن طريق استخدام روبوت يتحرك على خط مستقيم لنقل البضائع والأشياء من مكان إلى آخر وهى أول مراحل المسابقات التى التحقت بها فى مجال البرمجة، ثم التحقت بمسابقات أخرى محلية وعلى المستوى الدولى وحصد 3 بطولات عالمية ومؤخرًا حصدت مركزًا متقدما يؤهلها للمشاركة أيضًا على مستوى العالم.



ولتميزها فى مجال الروبوت على مدار السنوات الماضية اختيرت ضمن 12 طالبا مثلوا وزارة التربية والتعليم فى طوكيو باليابان، ووقع عليها الاختيار كسفيرة لتعليم قنا بوفد التبادل الطلابى المصرى باليابان بحسب ترشيح إدارة التعلم الذكى والموهوبين وإدارة التعاون الدولى بوزارة التربية والتعليم، وذلك لسابق فوز مارولا بالمركز الأول فى مسابقة برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات بدولة سنغافورة العام الماضى، بالإضافة إلى تميزها الإبداعى فى مجالات التعبير الفنى ومعارض العلوم والتكنولوجيا فى أكثر من مشاركة، وتكريمها من قبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.



قالت مارولا أمير نادر، إنها منذ المرحلة الابتدائية أحبت مجال البرمجة والفوتشوب وتميزت فيهما وبالتحديد منذ الصف الثالث الابتدائى الذى كان مرحلة الانطلاق لها، حيث شاركت فى مسابقات خاصة بمجال الروبوت وكانت مسابقات بسيطة ثم التحقت بمسابقة Scratch olymaid وهى برمجة الألعاب كانت على الكمبيوتر وحصلت على المركز الثانى جمهوريًا والتحقت بعدها بمسابقة Ropo Cup Asia وحصلت مصر على المركز الأول عالميا.

وأوضحت مارولا، أنها تعلمت البرمجة عن طريق مواد تعليمية أون لاين اكتسبت من خلالها الخبرة اللازمة أن تلتحق بمسابقات خاصة بالتعليم ومسابقات خارجها، كما استطاعت أن تتعامل مع الروبوت بسهولة وتبتكر أنواع منها بشكل مبسط، مؤكدة أنه والديها وفرا لها الدعم اللازم حتى تتفوق وتنافس على المستوى المحلى والدولى وكذلك معلمى مدرستها يوفرون لها ما تحتاج دراسيا حتى تصبح متفوقة وتحافظ على ذلك التفوق.



وأشارت مارولا عماد، إلى أنه تم اختيارها لتكون سفيرة مديرية التربية والتعليم بقنا لليابان، حيث سافرت مع بعثة مصرية للاطلاع على أنظمة التعليم هناك وتبادل الخبرات الطلابية وحققت استفادة من تلك التجربة، كما قام وكيل تعليم بقنا لتكريما لتميزها الدراسى والعملى فى مجال الروبوت، متمنية أن تصبح واحدة من أفضل العاملين فى مجال البرمجة ولاسيما برمجة الروبوت.