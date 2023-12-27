حبس لص محتويات السيارات فى الدرب الأحمر 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محتويات السيارات في منطقة الدرب الأحمر بأسلوب المفتاح المصطنع، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، مؤكدا أنه يقوم بسرقة السيارات في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة في الشوارع، ويستولى على محتوياتها ويحتفظ بها في منزله تمهيدا لبيعها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.