اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:18 م
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حبس سائق تريلا فى قنا 4 أيام بتهمة القتل والإصابة الخطأ وتعاطى المخدرات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 05:03 م
حبس سائق تريلا فى قنا 4 أيام بتهمة القتل والإصابة الخطأ وتعاطى المخدرات حبس - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قررت جهات التحقيق بقنا، حبس سائق تريلا قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل والإصابة الخطأ وتعاطي الحبوب المخدرة ومادة الحشيش، مع استعجال التقرير الفني للسيارة.

 

وأشارت التحريات الأولية، إلي أن تحليل عينة البول التي تم أخذها من المتهم مصطفى.ف، 38 عاما، سائق سيارة التريلا أظهرت أنه يتعاطى نوعين من المخدرات، حبوب الترامادول.
 
وكانت قد أمرت جهات التحقيق بقنا، عرض سائق تريلا قنا لإجراء تحليل مخدرات وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث أو لا، والتحفظ على سيارات الحادث "تريلا وميكروباص وتاكسي، بعد ندب مهندسين فنيين لفحصهم وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.
 
ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، في حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.






تريلا قنا

حادث تريلا قنا

مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

امن قنا

محافظة قنا




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