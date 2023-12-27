جارديان: تساؤلات حول موعد انتخابات بريطانيا بعد الإعلان عن ميزانية الربيع

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إعلان جيريمى هانت، وزير الخزانة البريطاني عن موعد ميزانية الربيع فى 6 مارس، أثار التكهنات حول توقيت الانتخابات البريطانية العامة المقبلة على الرغم من تأخر حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.

وقال المستشار إنه كلف مكتب مسئولية الميزانية (OBR) بإعداد توقعات للاقتصاد والمالية العامة لتقديمها إلى البرلمان إلى جانب ميزانية الربيع في 6 مارس 2024.

ويتقدم حزب العمال على المحافظين بـ 13 نقطة، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أوبينيوم لصحيفة الأوبزرفر.