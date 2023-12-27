توصيل المرافق لمشروع مساكن الجلاء الجديد بالمنصورة.. اعرف التفاصيل

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء اجتماعاً لمتابعة أعمال توصيل المرافق الي مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ ، و نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد طاقم الاشراف علي مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية، وحامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لجنوب الدقهلية ، شريف حجازي نائب مدير شركة غاز مصر بالدقهلية، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى.

وقال "مختار" إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسي، لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي إلي جميع العمارات السكنية داخل المشروع تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين

كما وجه " مختار " بزيادة المسطحات الخضراء داخل المشروع وإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.

كما قال " مختار " خالص شكري وتقديري للقوات المسلحه والهيئة الهندسيه وجميع العاملين المشاركين في تنفيذ مشروع مساكن الجلاء علي الجهد المبذول لإنهاء المشروع وفقاً للبرنامج الزمني ، وعلي دقة التنفيذ لخروج المشروع بهذا الشكل المشرف

وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضارية علي تمويلة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع ارض حي شرق وتطوير المناطق الغير مخططة في كل من المنصورة وبلقاس والسنبلاوين

والجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحيه ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي ارض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجارى.