"تعليم قوص" بقنا تعلن جاهزية مدارسها لبدء امتحانات نصف العام

أكد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا، الجاهزية الإدارية والمهنية لمدارس الإدارة بمختلف مراحلها استعدادا لبدء أعمال امتحانات نصف العام الدراسى الأول والمزمع عقدها الأسبوع المقبل طبقا للجداول الصادرة من مديرية التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير تعليم قوص بمكتبه بحضور كنانه فنجرى أبوجبل، وكيل الإدارة، ومحمد حنفى المدير المالى للإدارة، ومصطفى محروس الموجه الأول المالى والإدارى ومحسب حسانى، مسؤول المطبعة السرية، وأحمد عطا مسؤول أمن الإدارة، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

ووجه القبانى، بضرورة المتابعة اليومية لجاهزية المدارس بالتنسيق مع قسم المتابعة وتقييم الأداء ومدير المراحل والموجهين الأوائل للمواد خلال جولاتهم الميدانية للمدارس وسرعة ابلاغ غرفة عمليات الإدارة بتقرير يومى عن حالة المدارس حتى بدء عملية الامتحانات.

يذكر أن إدارة قوص التعليمية تتبعها 256 مدرسة بمختلف المراحل منها 100 مدرسة بالمرحلة الإبتدائية 72 مدرسة بالمرحلة الإعدادية و10 مدارس ثانوية و9 مدارس للتعليم الفنى و14 مدرسة للتعليم المجتمعى و4 مدارس خاصة بالإضافة إلى اقسام رياض الأطفال بالمدارس الابتدائية.