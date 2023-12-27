تعليم القاهرة تعلن مواعيد بث المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة جميع المواد الدراسية للشهادة الإعدادية، حيث أكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

ويتم بث المراجعات على مدار أيام الأسبوع، تحت رعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بث شرح ومراجعات مادة الكمبيوتر وال ICT للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، والأول والثانى الثانوى على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم، وذلك من توجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ونخبة من الأساتذة المميزين فى القاهرة وعلى رأسهم الدكتورة حنان عبد القادر محمد موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويمكن متابعة الشرح والمراجعة على منصة البث المباشر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالوزارة على الروابط التالية

الصف السادس الابتدائي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1935&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الخامس

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الرابع

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0