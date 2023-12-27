تعرف على نصائح للوقاية من حرائق الدفايات فى فصل الشتاء

كتب عبد الرحمن سيد

مع انخفاض درجة الحرارة، يستعين بعض المواطنين بالدفايات الكهربائية، والتى كثيرا ما تتسبب فى اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى.

ولتفادي اندلاع الحرائق، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة: