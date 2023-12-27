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تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:41 ص
تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1032 شاحنة و143 سيارة.
 
وأكد المركز الإعلامى أن شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 594 شاحنة و81 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 438 شاحنة و62 سيارة. 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.
 
 كما تم تداول 2300 طن بضائع و293 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وتستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Copernicus وعلى متنها 4600 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 802 راكب بموانيها. 
 
 
 
 






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