تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية بإيتاى البارود فى البحيرة تيسيرا على المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وذلك لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

مشيرة الى توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمركز إيتاى البارود،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل سيتواصل تشغيلها بشارع رمسيس بوسط مدينة إيتاى البارود حتى يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى.

وتقدم السيارات التكنولوجية العديد من الخدمات ، تسهيلاً على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.