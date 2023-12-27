تسليم 120 رأس ماشية بقرية ماقوسة بمركز المنيا ضمن برنامج "فرصة"

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفئات الأولى بالرعاية خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال تقديم كل سبل الدعم المادى والمعنوى لهم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام في كل برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وأشار المحافظ إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية سلمت مديرية التضامن الاجتماع 120 رأس ماشية لـ60 مواطناً بقرية ماقوسة بمركز المنيا، لافتاً إلى أن مديرية الطب البيطري قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مواطن، وذلك في إطار برنامج "فرصة " الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية "الحق والحياة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.