تراجع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بفرنسا خلال الـ9 شهور الأولى من 2023

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أعلن المركز الفنى المهنى لدراسة تلوث الهواء بفرنسا (Citepa)، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واصلت التراجع مسجلة انخفاضا بنسبة 4.6% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأوضح المركز، المكلف بإعداد تقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بفرنسا، أن ثلاثة قطاعات ساهمت بشكل أكبر في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من بينها الصناعة بنسبة (9.3%)، وإنتاج الطاقة (9.4%)، وقطاع البناء (7.5%)، أما قطاع النقل، فقد ساهم بشكل أقل في هذا الانخفاض بنسبة (1.8٪).

وخلال النصف الأول من العام، بلغ انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 4.3% بعد تراجع بنسبة 2.7% خلال عام 2022، وفي مايو الماضي، أعلنت فرنسا أنها تريد خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 50% أو أقل من 55% إذا شمل أحواض الكربون الموجودة في التربة والغابات خلال عام 2030، مقارنة بمستوى عام 1990 وفقا للالتزامات الأوروبية، وهو أمر يلزم مضاعفة معدل خفض الانبعاثات.

وبحسب كل قطاع، ساهمت الصناعة وقطاع إنتاج الطاقة بأكبر قدر في هذا الانخفاض الذي استمر تسعة شهور.