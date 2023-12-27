اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك لـ83.25 دولار للبرميل 2023

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:00 ص
انخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك لـ83.25 دولار للبرميل 2023 منظمة اوبك
كتبت -مروة الغول

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تشير توقعات منظمة أوبك، إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر نوفمبر 2023 إلى 85.4 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض 6.9% مقارنة بالشهر السابق.
 
كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 83.25 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ 16.8% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "اوابك".
 
متوسط اسعار البترول
متوسط اسعار البترول
 
وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 3% (2.8) دولار للبرميل مقارنة بشهر سبتمبر ، ليصل إلى 91.8 دولار للبرميل.
 
وعزى التقرير، ذلك إلى تزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة وسط تقلبات متزايدة.






نفط

نفط خام

سلة أوبك




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