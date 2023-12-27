انتشال جثة لشخص مجهول الهوية من مياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الشرقية، بمساعدة الأهالى، جثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مجهول الهوية، من ترعة الغار بطريق الشوبك بدائرة مركز الزقازيق.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغًا من الأهالى، بمشاهدة جثة طافية أعلى مياه ترعة الغار المار بطريق الشوبك الزقازيق.

على الفور، انتقل رجال مركز شرطة الزقازيق، وقوات الإنقاذ النهرى، والإسعاف، لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثة وبالفحص والمعاينة تبين أنها لشخص فى العقد الرابع من العمر، وأن الجثة فى حالة تحلل ولم يتم التواصل إلى هويتها، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وملابساتها، وهل توجد شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.