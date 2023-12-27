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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:37 م
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الفئات المستحقة لإضافة مواليد على بطاقات التموين.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:00 م
الفئات المستحقة لإضافة مواليد على بطاقات التموين.. تعرف عليها بطاقات تموين - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تضيف وزارة التموين والتجارة الداخلية أبناء أسر الضمان الاجتماعى وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، وتصرف الوزارة السلع التموينية المدعمة بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة، و5 أرغفة لكل فرد يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا بقيمة الرغيف 5 قروش.
 
 
على جانب آخر، تنظر الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، فى عروض الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024، حيث يتم طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بـ40 جنيها للعبوة 800 جرام.
 
 






وزير التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين

المواليد ببطاقات التموين

إضافة الأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين

أبناء الأسر ببطاقات التموين

إضافة أبناء تكافل وكرامة ببطاقات التموين

وزارة التموين

بطاقة التموين



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