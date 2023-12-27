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الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يعقدان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:03 م
الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يعقدان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الزعيمين عقدا مباحثات رحب خلالها الرئيس السيسي بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، حيث تم الإعراب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشف الزعيمان سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما.
 
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