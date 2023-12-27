اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية الموريتانية: إطلاق تطبيق "هويتى" للبيانات الشخصية والوثائق الرسمية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:00 ص
الداخلية الموريتانية: إطلاق تطبيق "هويتى" للبيانات الشخصية والوثائق الرسمية موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن تطبيق "هويتى"، الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى سيمكن المواطنين من الولوج إلى بياناتهم الشخصية إلكترونيا بسرعة وأمان.
 
وذكرت الداخلية - في بيان، الثلاثاء - أن التطبيق سيسمح للمواطن بتقديم طلبات الحصول على مختلف وثائقه الرسمية من بطاقة التعريف وجواز السفر والمستخرجات الأربع (الزواج والميلاد والطلاق والوفاة) من أي نقطة يوجد فيها في العالم، من خلال تطبيق متاح لكل مواطن تحميله على هاتفه المحمول.
 
وأضافت أن التطبيق يتيح كذلك دفع المصاريف المترتبة على الحصول على هذه الوثائق، وتحديد مركز الحالة المدنية المناسب لاستلامها، ومتابعة الطلب من خلال معرفة المحطة التي يوجد فيها.






موريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزوانى

اخبار موريتانيا

هويتى

نواكشوط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة