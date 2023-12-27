التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات تجتمع بجامعة كفرالشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وفريق الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، لعقد اجتماعها الـ14 بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع التطوير بالجامعه، وإشراف الدكتور عمرو أبو هانى، المدير التنفيذى للمعلومات، والمشرف على الوحدة المركزية للتدريب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وفريق عمل الوحدة المركزية للتدريب بجامعة كفرالشيخ.

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأعضاء اللجنة فى رحاب الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على أهمية التحول الرقمى وتصدر الجامعة على مستوى الجامعات المصرية فى هذا الشأن، مستعرضا خطة الجامعة نحو التحول الرقمى وتطبيق أنظمة من أجل التحول إلى جامعة ذكية وذلك تنفيذا لإستراتيجية ورؤية مصر 2030، وفى هذا الشأن.

أكد رئيس الجامعة أنه تم تجهيز الوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات على أحدث مستوى تقنى وتكنولوجى وميكنة الخدمات المقدمة وتقديم دورات تدريبية عن أساسيات التحول الرقمى واستخدام نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة والمتطورة، وتمكين المتدرب بمهنية عالية على أيدى كوادر تدريبية محترفة وفقا للمعايير العلمية والتقنية العالمية، ومتابعة الاختبارات الإلكترونية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة على تطبيق شهادة أساسيات التحول الرقمى منذ اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات فى سبتمبر 2020، وصدارتها على مستوى الجامعات المصرية فى إجمالى عدد المتدربين على شهادة اساسيات التحول الرقمى، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالتحول الرقمى فى مجال التعليم العالى لذا تسعى الجامعة بكافة امكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها وميكنة الاختبارات الإلكترونية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على حرص الجامعة خلال العام الماضى على إلغاء قوائم الانتظار سواء فى دخول التدريب أو الامتحانات أو استلام الشهادات، مشيدًا بالتعاون والدعم المستمر بين الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الاعلى للجامعات وجامعة كفرالشيخ كما أشاد بفريق عمل الوحدة المركزية للتدريب بالجامعة.

وكرم رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق عمل الوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وإهداء درع الجامعة للدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.