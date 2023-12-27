البورصة: شركة سيتي للتحاليل الطبية تتقدم للقيد بسوق الشركات الصغيرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت قطاع القيد بالبورصة المصرية، تلقيها طلب قيد أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد برأسمال مصدر والمراد قيده 64 مليون جنيه بعدد أسهم 640 مليون سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه.

فيما قررت لجنة العمليات بالبورصة، رفع الإيقاف عن سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عقب اندماجها مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة -غير مقيدة)، على أن يكون سعر الفتح للسهم في أول يوم تداول هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

تصدرت البورصة المصرية ، أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث (1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023) بنسبة نمو 14.02% متفوقة على بورصة لندن التي حققت صعود بنسبة 1.02%، فيما تراجعت أسواق المال بفرنسا وأمريكا واليابان بنسبة 3.58%، 3.65%، 4.01%، على التوالي.

كما تفوقت بورصة مصر على بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث، تليها بورصة دبي بنسبة 9.8%، وفي المركز الثالث بورصة المغرب بنسبة 2.47%، أعقبها أبو ظبي بنسبة 2.46%، فيما تراجعت أسواق المال في تونس، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين بنسبة 5.48%، 3.5%، 2.09%، 2.08%، 0.96%، على الترتيب.

ارتفع حجم التداول على الأسهم والسندات بالبورصة المصرية، إلى 47.1 مليار سهم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2023 مقابل 40.3 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 16.8%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 277.2 مليار جنيه مقارنة مع 232.7 مليار جنيه بنسبة نمو 19.1%، موزعة بين 160.4 مليار جنيه قيمة التداول على الأسهم مقابل 101.2 مليار جنيه بنسبة نمو 58.5%، وبين 116.8 مليار جنيه قيمة التداول على السندات مقارنة مع 131.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.2%.