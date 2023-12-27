الاستعدادات بكفر الشيخ للإحتفال بعيد الميلاد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن رفع درجة الاستعداد، بالأجهزة التنفيذية، وتوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقري المحافظة، لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وكذلك عيد الميلاد المجيد، في مختلف الأنحاء، ورفع كفاءة الشوارع الميادين الرئيسية وكذلك الشوارع المؤدية إلى الكنائس ونظافتها بشكل دوري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف بيان المحافظة، أن درجة الاستعداد تتضمن تضافر كافة الجهود بالإدارات الخدمية مع قيام نواب رئيس كل مدينة، وكذلك ورؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الانارة العامة واى تراكمات مياه الأمطار خاصة في محيط الكنائس تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد.

وأكدت المحافظة، أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتأمينها والتنسيق الكامل مع مديريات الشئون الصحية ومديرية التموين وشركة الكهرباء وشركة المياه وجميع الإدارات الخدمية، للتنسيق فيما بينهم على تقديم الخدمات.

كما وجهت، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الأحياء كافة الأجهزة المعنية بالتواصل الدائم في حالة وجود أي مشكلات، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية والفرعية للعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث.