"الاستثمار الأوروبى" يمول أبحاثا طبية فى الدنمارك بقيمة 90 مليون يورو

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وجه بنك الاستثمار الأوروبي، 90 مليون يورو لإحدى مؤسسات البحث والتطوير في المجال الطبى بالدنمارك، في خطوة تستهدف الوصول إلى أدوية لعلاج السمنة والأمراض النادرة والالتهابات المزمنة.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى توماس أوستروس: "إن البنك ملتزم بدعم الابتكار الأوروبى حيثما ومتى أمكن ذلك"، مضيفا" يمكن أن يكون التمويل فرص لدعم الأشخاص الذين يعانون من مجموعة من الاضطرابات المرضية التى تركز عليها جهود البحث والتطوير؛ مما يعني أن دعمنا يتماشى أيضًا مع مهمتنا لتحسين حياة الناس".

من جانبه، قال المفوض الأوروبى للاقتصاد باولو جينتيلونى: "تتطلب أنشطة البحث والتطوير وتطوير الأدوية المبتكرة مستوى كبيرًا ومستدامًا من الاستثمار".

وتابع "جينتيلوني":" إنه لأمر رائع أن نرى أن الاتحاد الأوروبي يسهم بشكل كبير في هذا الجهد؛ مما يساعد على ضمان بقاء أوروبا رائدة في البحث المتطور وتطوير حلول طبية جديدة، مع التركيز على الاحتياجات الطبية الملحة للمرضى".