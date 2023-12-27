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الأقمار الصناعية: تكاثر السحب الممطرة على مطروح والإسكندرية تمتد للقاهرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:23 ص
الأقمار الصناعية: تكاثر السحب الممطرة على مطروح والإسكندرية تمتد للقاهرة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح -الضبعة -سيدى عبدالرحمن - العلمين).
 
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ومن المتوقع  أن تشمل الأسكندرية وباقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.
 
 
وتابعت: وتتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى،  خفيفة على مناطق من شمال الصعيد. 
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.






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