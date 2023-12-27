ازاى تستخرج شهادة بيانات لسيارتك دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور

أتيح لجميع قائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية لاستخراج شهادات بيانات السيارة، دون الذهاب لمقر المرور، من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة البيانات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وتوصيلها إلى المنزل بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

جاء ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى للتخفيف على المواطنين فى الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، ويتم استخراج شهادة البيانات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع مرور مصر من هنا:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

2- اختيار زر استخراج شهادة بيانات للمركبات.

3- يقوم بعد ذلك الراغب فى استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين تسجيل الدخول إذا كان لديه حساب أو إنشاء حساب جديد بكل سهولة.

4- يقوم بعد ذلك الشخص المستفيد من خدمة استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين بإدخال البيانات المطلوبة.

5- يقوم بتقديم صورة من البطاقة الشخصية.

6-يقوم بعد ذلك بدفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام شهادة البيانات والتى يتم توصيلها للمنزل عن طريق البريد المصري.