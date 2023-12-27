إيقاف بناء مخالف بمحل بطريق الكورنيش في حي المنتزة أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، في الفترة المسائية ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجهة اللواء محمد عبدالله سحلول، وحدة الإزالة واشغال الطريق، بالتحرك الفوري للتصدي لأعمال بناء مخالف بطريق الكورنيش في الفترة المسائية، لإيقاف أعمال شدة خشبية لعمل صندرة بالدور الأرضي محل رقم 492 طريق الجيش وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على مولد كهرباء، وهي التي وكمية من الحديد وكمية من الخشب،وذلك بالتنسيق مع الكول الأمني المرافق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.