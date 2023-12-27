إنذار 4 منشآت مخالفة لاشتراطات البيئة فى المنتزه بالإسكندرية.. صور

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزه أول، الجهات المعنية ووحدة شئون البيئة بضرورة تكثيف حملاتها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم.

وفى هذا الصدد، قامت إدارة شئون البيئة برئاسة المهندسة حنان الجزيرى، بمتابعة كافة شكاوى المواطنين بخصوص منشآت مخالفة للاشتراطات البيئة،وتوجه مفتشى الإدارة لمناطق كل من: "السيوف - محمد نجيب- سيدى بشر قبلي"، والمرور على 12 منشأة، وتحرير 4 إنذارات لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.