اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:56 م
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استجابة لشكاوى المواطنين..

إنذار 4 منشآت مخالفة لاشتراطات البيئة فى المنتزه بالإسكندرية.. صور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:57 م
إنذار 4 منشآت مخالفة لاشتراطات البيئة فى المنتزه بالإسكندرية.. صور إحدى المخالفات
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزه أول، الجهات المعنية ووحدة شئون البيئة بضرورة تكثيف حملاتها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم.

وفى هذا الصدد، قامت إدارة شئون البيئة برئاسة المهندسة حنان الجزيرى، بمتابعة كافة شكاوى المواطنين بخصوص منشآت مخالفة للاشتراطات البيئة،وتوجه مفتشى الإدارة لمناطق كل من: "السيوف - محمد نجيب- سيدى بشر قبلي"، والمرور على 12 منشأة، وتحرير 4 إنذارات لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

حملات بيئية بحي المنتزة اول بالإسكندرية
حملات بيئية بحي المنتزه أول بالإسكندرية

حملات حي المنتزة اول علي المنشآت في الإسكندرية
حملات حي المنتزه أول علي المنشآت في الإسكندرية

حي المنتزة اول يتابع شكاوي المواطنين للمنشأت المخالفة
حي المنتزه أول يتابع شكاوي المواطنين للمنشأت المخالفة
 






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