إقامة 6 أسواق لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة أمام المواطنين بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سلسلة الأسواق الحضارية الدائمة بمدينة السنبلاوين ، وعددهم 6 أسواق لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، مثل ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).

جاء ذلك بحضور أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ، أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .

وفي ذات السياق، تفقد " محافظ الدقهلية" و"مدير جهاز الخدمات العامة" الموقع المقترح بمدينة أجا لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضه بالتعاون بين المحافظة والجهاز بما يعود بالنفع على أبناء مركز ومدينة اجا والمحافظة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة، جاء ذلك بحضور حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال "مختار" نعمل من خلال التنسيق والتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة وجهاز الخدمات العامة، لإقامة مثل هذه الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفي المقدمة مدينة المنصورة باعتبارها عاصمة المحافظة وتضم عدد كبير من المواطنين والمترددين عليها بالإضافة إلي المعارض الدائمة التي قامت المحافظة بإنشائها.

وأكد "المحافظ" على أننا نسعى من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة على توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقيادة العامة لوزارة الدفاع بقيادة الفريق أول محمد ذكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامه عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، علي تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، ولمدير جهاز الخدمات العامة على افتتاح عدد من الأسواق الحضارية بالدقهلية، مشيداً بدورهم مع المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة.

جدير بالذكر أن مشروع سلسلة الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها بمدينة السنبلاوين تعد النموذج الأول لها بالدقهلية بتمويل من وزارة التنمية المحلية.