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إطلاق اسم اللواء سمير فرج على شارع "طرح البحر 2" فى بورسعيد

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 08:16 م
إطلاق اسم اللواء سمير فرج على شارع "طرح البحر 2" فى بورسعيد محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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صدق المجلس التنفيذى بمحافظة بورسعيد برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، على إطلاق اسم اللواء دكتور سمير فرج إبن محافظة بورسعيد على شارع طرح البحر 2. 

 

وفى سياق آخر، وجه المحافظ بدراسة إطلاق اسم البطل طاهر مسعد على أحد الشوارع ببورسعيد، وكذا إطلاق اسم النائب السابق ابن بورسعيد عبد الوهاب قوطة على أحد الشوارع، تقديرا لما قدمه من أعمال خلال عمله النيابي.

 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، الدكتور منصور بكرى السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم حامد مساعد مدير الأمن، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، ومديرى المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد. 







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